Aktien New York Kurse erholen sich trotz hartnäckiger Inflation Nach deutlichen Kursverlusten wegen einer unverändert hohen Inflation in den USA haben sich die dortigen Börsen am Mittwoch im Verlauf wieder berappelt. Zwar lag der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt noch mit 0,5 Prozent im Minus bei 40.549 …