Peter Thiel: Mit Palantir zu 9,5 Mrd. USD! Dies sind seine weiteren Aktien

Peter Thiel prägt die Technologie- und Frühphasen-Investmentwelt wie kaum ein anderer. 1967 in Frankfurt/Main geboren und in den USA aufgewachsen, baute er 1998 gemeinsam mit Elon Musk und Max Levchin das milliardenschwere Zahlungsunternehmen PayPal auf. Nach dem Verkauf an eBay stieg er in die Venture-Capital-Szene ein und investierte früh in Facebook (heute Meta Platforms). Seine Investition von 500.000 US-Dollar brachte ihm schließlich über eine Milliarde US-Dollar ein.

Als Mitgründer des Risikokapitalfonds Founders Fund förderte Thiel zudem aufstrebende Technologieunternehmen wie SpaceX und Airbnb.