Neue Studie zeigt, dass generative KI andere KI-Anwendungen in Unternehmen in den Schatten gestellt hat und eine neue Kohorte von KI-Führungskräften und Cloud-Anbietern antreibt

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Meta Platforms (A) Aktie Beiträge: 12.858 Beiträge:

Montreal und Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Von ALL IN 2024 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4248755-1&h=37556056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4248755-1%26h%3D494478945%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fallinevent.ai%252F%26a%3DALL%2BIN%2B2024&a=ALL+IN+2024) : https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4248755-1&h=1833534965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4248755-1%26h%3D3542776369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252F%26a%3DWEKA&a=WEKA , das Unternehmen für KI-native Datenplattformen,und S&P Global Market Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4248755-1&h=892966279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4248755-1%26h%3D2615981859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spglobal.com%252Fmarketintelligence%252F%26a%3DS%2526P%2BGlobal%2BMarket%2BIntelligence&a=S%26P+Global+Market+Intelligence) haben die Ergebnisse ihres zweiten jährlichen Global Trends inAI Report vorgestellt. Die von S&P Global Market Intelligence durchgeführte undvon WEKA in Auftrag gegebene globale Studie befragte über 1500 KI-Praktiker undEntscheidungsträger, um die zugrunde liegenden Trends zu verstehen, die dieEinführung und Umsetzung von KI beeinflussen. Darüber hinaus bietet sieEinblicke in die wichtigsten Praktiken von Unternehmen, die jetzt in derKI-Revolution führend sind."Eine der auffälligsten Erkenntnisse aus unserer Studie "Trends in der KI 2024"ist die erstaunliche Geschwindigkeit des Wandels, der seit dem Erscheinen vonChatGPT 3 und der ersten Welle generativer KI-Modelle, die Anfang 2023 auf denMarkt kamen, stattgefunden hat. In weniger als zwei Jahren hat die Einführunggenerativer KI alle anderen KI-Anwendungen in Unternehmen in den Schattengestellt, eine neue Kohorte von KI-Führungskräften definiert und einenaufstrebenden Markt für spezialisierte KI- und GPU-Cloud-Anbieter geschaffen",sagte John Abbott, leitender Forschungsanalyst bei 451 Research, das zu S&PGlobal Market Intelligence gehört. "Wir sehen jetzt eine direkte Korrelationzwischen den Unternehmen mit einem höheren KI-Reifegrad und höheren Umsätzen,betrieblicher Effizienz und schnellerer Markteinführung vonProduktinnovationen."1Darüber hinaus unterstreicht der neue Bericht, dass KI zwar inzwischen ingrößerem Umfang in globalen Unternehmen eingesetzt wird, dass es aber nach wievor Hindernisse für den erfolgreichen Einsatz von KI in großem Maßstab gibt.Datenarchitekturen waren ein wiederkehrendes Thema im diesjährigen Bericht. Siedefinieren die erste Welle der aufstrebenden KI-Führer, während viele