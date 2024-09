Tuya kooperiert mit Entwicklern, um eine grüne, kohlenstoffarme Zukunft auf dem TUYA Global Developer Summit Europe 2024 zu schaffen

BERLIN, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 9. September 2024 begann der TUYA Global Developer Summit in der Messe Berlin und markierte das europäische Debüt von Tuyas charakteristischer Gipfelreihe. Auf der Veranstaltung wurde eine Reihe innovativer KI-Produkte und -Lösungen vorgestellt, die die Grenzen des technologischen Fortschritts verschieben. Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformen, hat mit Branchengrößen aus aller Welt zusammengearbeitet, um Entwicklern eine Fülle innovativer Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen zu bieten.

Unter dem Motto „Smart by Nature: Navigating the Convergence of AI and Sustainability" (Von Natur aus intelligent: Navigieren in der Konvergenz von KI und Nachhaltigkeit). Der Gipfel hob das tiefe Verständnis von Tuya in Bezug auf die entstehenden Synergien zwischen KI und Nachhaltigkeit hervor und stellte gleichzeitig seinen visionären Ansatz zur Umgestaltung zukünftiger Lebensstile und Geschäftsparadigmen in den Vordergrund. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien, einschließlich generativer KI, will Tuya Entwickler weltweit befähigen und die Schaffung einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft beschleunigen.