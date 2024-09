HONOR gewinnt 39 Medienpreise auf der IFA 2024

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots/PRNewswire) - Modernste Innovationen unterstreichen das Engagementvon HONOR für benutzerorientierte TechnologieDie globale Technologiemarke HONOR hat ihre technologische Führungsposition mitmehreren innovativen Produkten unter Beweis gestellt und 39 "Best ofIFA"-Auszeichnungen erhalten. Das HONOR Magic V3 setzt mit seinem ultradünnenProfil von 9,2 mm im aufgeklappten Zustand neue Maßstäbe für faltbareSmartphones. Das HONOR MagicBook Art 14 verfügt über eine einzigartigeabnehmbare Kamera, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen visuellem Erlebnisund Privatsphäre in ultraleichten Laptops schafft. Das HONOR MagicPad 2beeindruckt mit seinem 12,3-Zoll-OLED-Display, Spatial Audio undAugenschutztechnologie. Diese Geräte unterstreichen das Engagement von HONOR fürinnovatives Design und Innovation, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt,in verschiedenen Produktkategorien.Der erste Auftritt des HONOR Magic V3 auf der Weltbühne der IFA 2024 wurde vonführenden globalen Tech-Medien mit viel Lob bedacht. TechRadar(https://www.techradar.com/tech/best-of-ifa-2024) zeichnete das Gerät mit demTitel "Best of IFA 2024" aus und bemerkte: " Es fühlt sich unglaublich gut an,es in der Hand zu halten und zu spüren, wie dünn es ist. " Diese Meinung wurdeauch von Trusted Reviews(https://www.trustedreviews.com/opinion/best-of-ifa-2024-4555361) geteilt, diedie bahnbrechende Dicke des Magic V3 von 9,2 mm hervorhoben und feststellten: "Dieses Gerät gehört zu den dünnsten faltbaren Geräten, die wir je in der Handhatten. Es fühlt sich einfach um Klassen besser an. " Auch Android Authority(https://www.androidauthority.com/best-of-ifa-2024-awards-3479544/) äußerte sichbegeistert über das Potenzial des Magic V3, den Markt für faltbare Geräte neu zugestalten: "Das HONOR Magic V3 ist das dünnste faltbare Gerät der Welt imBuchformat." Diese Auszeichnungen von angesehenen Experten unterstreichen HONORserfolgreichen Vorstoß in die Spitze der faltbaren Technologie, wobei das HONORMagic V3 neue Maßstäbe für Design und Funktionalität auf demwettbewerbsintensiven Markt der Flagship-Geräte setzt.Das HONOR MagicBook Art 14 hat auf der IFA 2024 auch die Aufmerksamkeitführender Technikmedien auf sich gezogen. XDA Developers(https://www.xda-developers.com/hands-on-the-honor-magicbook-art-14-ifa-2024/)hob die perfekte Balance zwischen der Displayqualität und der innovativenabnehmbaren Kamera hervor: " Diese einfache und geniale Idee ist genau das, wasich mir von Unternehmen wünsche. " Yanko Design (https://www.yankodesign.com/202