Tochtergesellschaft Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 661 Mio. CAD (487 Mio. USD), ein Plus von 30 % in diesem Geschäftsjahr, und verzeichnet mit 14,1 Mio. CAD (10,4 Mio. USD) i

Toronto (ots/PRNewswire) -- AUM & Rekordzuflüsse: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 66 Mio.CAD (487 Mio. USD) zum 31. August 2024. Trotz eines preisbedingten Rückgangsder verwalteten Vermögen verzeichnete der August die höchsten Nettozuflüssedes Jahres 2024 mit einem bedeutenden Nettozufluss von 14,1 Mio. CAD (10,4Mio. USD). Dieses Wachstum spiegelt das starke Vertrauen der Anleger und dieanhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour wider.- Starke Finanzlage : Am 31. August 2024 beläuft sich der Bargeld- undUSDT-Saldo auf ca. 26,2 Mio. CAD (19,4 Mio. USD) und die laufendenDarlehensverbindlichkeiten auf ca. 17,5 Mio. CAD (13 Mio. USD). DasUnternehmen kaufte und hält außerdem 204,3 BTC und diversifizierte seineTreasury-Bestände mit 21,3 ETH, 246.683 ADA, 64.616 DOT, 5.345 SOL, 490 UNI,433.322 AVAX und 2.515.203 CORE-Token, die sich zum 31. August 2024 aufinsgesamt etwa 33,9 Mio. CAD (25,1 Mio. US-Dollar) beliefen.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, dasPionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Weltder dezentralisierten Finanzen (" DeFi ") leistet, freut sich, bekannt zu geben,dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited(zusammen " Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs "), zum 30. August 2024 ein verwaltetes Vermögen (" AUM ") von 661 Mio. CAD(487 Mio. USD) ausweist. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg von 30 %seit Jahresbeginn dar.Trotz eines Abwärtstrends bei den Preisen für digitale Vermögenswerteverzeichnete Valour mit 14,1 Mio. CAD (10,4 Mio. US-Dollar) im August diehöchsten monatlichen Nettozuflüsse im Jahr 2024. Dieser Meilensteinunterstreicht das starke Vertrauen der Investoren und die wachsende Nachfragenach der Valour-Produktpalette.Wichtige Produkte, die die Zuflüsse antreiben: Zu den Produkten, die zu dieseraußergewöhnlichen Leistung beitragen, gehören:- Valour Solana SEK: 6,03 MIO. CAD (4,4 MIO. USD)- Valour BTC Zero SEK: 3,6 MIO. CAD (2,7 MIO. USD)- Valour ETH Zero SEK: 920.100 CAD (677.600 USD)- Valour Cardano SEK: 661.200 CAD (486.800 USD)- Valour NEAR SEK: 586.900 CAD (432.200 USD)Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei derBereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten überinnovative ETP-Produkte.Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage mit einem Barguthaben von