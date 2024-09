One Rock Capital Partners plant die Übernahme von Europe Snacks

Europe Snacks beliefert große Lebensmitteleinzelhändler in ganz Europa mit Stapelchips, Snacks, Chips und Crackern und ist ein zuverlässiger Co-Produktionspartner internationaler Marken in der Region.

NEW YORK, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC („One Rock") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft eine exklusive Vereinbarung über die geplante Übernahme von Europe Snacks (das „Unternehmen"), einem führenden Eigenmarkenhersteller von herzhaften Snacks für den europäischen Markt, abgeschlossen hat.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich Europe Snacks in allen wichtigen Produktkategorien und Regionen zu einem führenden Unternehmen auf dem Handelsmarkenmarkt entwickelt", so Kurt Beyer, Partner bei One Rock. „Wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, auf ihrer starken Tradition aufzubauen und das Wachstum weiter voranzutreiben."

„Europe Snacks passt gut zu unserer Investitionsstrategie, führende Unternehmen mit Wachstums- und Verbesserungspotenzial zu erwerben", ergänzt Lukas Zeitlberger, Direktor von One Rock. „Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Management, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu verbessern und neue Marktchancen zu nutzen."

Étienne Lecomte, Geschäftsführer von Europe Snacks, kommentierte: „Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit One Rock zu bündeln und in die nächste Wachstumsphase einzutreten. Die operativen Partner von One Rock verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in unseren Kernmärkten, und wir werden ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um unseren Kunden noch mehr Innovation und Mehrwert zu bieten."

Spayne Lindsay & Co. und Natixis Partners fungierten als M&A-Berater für One Rock. Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsbeistand. Die Fremdfinanzierung wurde von Barclays, Natixis, Rabobank, RBI, Santander und Goldman Sachs bereitgestellt.

INFORMATIONEN ZU ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock tätigt kontrollierende Investitionen in Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein rigoroser Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und zu verbessern. Durch die Beteiligung dieser operativen Partner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen und Investitionen in allen Arten von Situationen, unabhängig von ihrer Komplexität, zu tätigen. One Rock arbeitet mit der Unternehmensleitung und den operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der sich auf das Wachstum des Unternehmens und dessen Rentabilität konzentriert, um den langfristigen Wert zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerock.com.

INFORMATIONEN ZU EUROPE SNACKS

Europe Snacks ist ein führender europäischer Hersteller von herzhaften Snacks für Handelsmarken und Mitproduzent von Snacks für führende internationale Marken. Das Unternehmen betreibt sieben Produktionsstätten im Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien und bietet eine breite Palette innovativer Snackprodukte für große Einzelhändler, Discounter und führende Markenhersteller der Branche an. Europe Snacks hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, schmackhafte Snacks zu liefern und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Beschaffung zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter www.europesnacks.com.

