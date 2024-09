JBD präsentiert den bahnbrechenden Projektor der Hummingbird-Serie und läutet damit eine neue Ära der AR ein

SHENZHEN, China, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der CIOE 2024 in Shenzhen zog JBD die Aufmerksamkeit mit seinen neuesten Innovationen auf sich, darunter das optische Modul Hummingbird I mit hoher Helligkeit und der ultrakompakte Monochromprojektor Hummingbird Mini II. Diese Produkte, zusammen mit fortschrittlichen AR-Smart-Brillen, unterstreichen JBDs Führungsrolle in der MicroLED-Technologie und deren Anwendungen im AR-Bereich.

Das optische Modul Hummingbird I ist eine bahnbrechende Innovation in der AR-Branche. Es bietet eine beispiellose Helligkeit von über 6000 Nits – weit mehr als die typischen 1000–2000 Nits, die bei AR-Wellenleiter-Brillen üblich sind. Diese erhebliche Steigerung der Helligkeit sorgt für klare und lebendige Bilder, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Zusätzlich zur höheren Helligkeit profitiert das Modul von JBDs proprietärer ARTCs-Lösung, die die Bildqualität durch die effektive Beseitigung von Körnigkeit und Farbverzerrungen optimiert. Das Ergebnis ist ein schärferes, immersiveres AR-Erlebnis, das sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen eine konsistente Leistung bietet.

Dieser Leistungssprung wird durch JBDs Fortschritte in der MicroLED-Technologie unterstützt, die die Effizienz der Hummingbird I Farb-Engine verdoppelt und bis zu 6 Lumen Lichtstrom bei einem typischen Stromverbrauch von nur 150 mW liefert. Dieses Gleichgewicht aus hoher Leistung und geringem Stromverbrauch verbessert nicht nur das AR-Erlebnis, sondern verlängert auch die Akkulaufzeit und macht die Technologie für den ganztägigen Einsatz praktikabler.

Hummingbird Mini II: Die Neudefinition kompakter Leistung für AR

Der Hummingbird Mini II Monochrom-Projektor setzt einen neuen Standard für leichtes AR-Design. Der Mini II, der Anfang des Jahres vorgestellt wurde und jetzt in die Massenproduktion geht, ist etwa so groß wie ein Bohnenkern und wiegt nur 0,3 Gramm. Damit ist er die ideale Lösung für schlanke, unauffällige Smart-Brillen. Trotz ihrer geringen Größe liefert er 8 Lumen Lichtstrom und erreicht in Verbindung mit einem Wellenleiter eine Helligkeit von über 8000 Nits. Der geringe Stromverbrauch von nur 60 mW sorgt für eine lange Akkulaufzeit und macht das Gerät perfekt für den ganztägigen Einsatz.