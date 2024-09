Bundesweiter Warntag Am Donnerstag wird es laut Handys klingeln schrill, Sirenen heulen auf: Beim bundesweiten Warntag wird am Donnerstag um etwa 11.00 Uhr wieder ein Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. So werden in zahlreichen Städten und Gemeinden die Sirenen auf den Dächern heulen …