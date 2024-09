Hurrikan 'Francine' trifft im US-Bundesstaat Louisiana auf Land

BATON ROUGE (dpa-AFX) - Der Hurrikan "Francine" ist im Süden des US-Bundesstaates Louisiana auf Land getroffen. Das meldete das US-Hurrikanzentrum (NHC) in der deutschen Nacht. Schon zuvor hatte es Warnungen vor Sturmfluten an der Südküste Louisianas gegeben. Betroffen ist unter anderem die Großstadt New Orleans.

Der Gouverneur des Bundesstaates hatte bereits am Montag den Notstand ausgerufen. Viele Schulen waren geschlossen, in mehreren Bezirken gab es Anweisungen zur Evakuierung.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme./gma/DP/zb