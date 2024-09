Gewinne nach Nasdaq-Rally und vor EZB-Entscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürfte der Dax den Rückenwind der New Yorker Börse aufnehmen. Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag wieder über die Marke von 18.500 Punkten klettern. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Beginn ein Prozent höher auf 18.521 Punkte.

In New York konnte der Dow Jones Industrial einen frühen Rutsch an die 40.000-Punkte-Marke - ausgelöst durch Daten einer hartnäckig hohen Inflation - noch ausbügeln, während sich die Tech-Werte an der Nasdaq deutlich erholten. In der Summe sind die Vorgaben aus New York damit positiv, denn zum europäischen Handelsschluss hatten die US-Indizes am Mittwoch noch im Minus gestanden.