Apple enthüllt iPhone 16 und KI-Plattform: Revolution oder Rückschlag?

Am Montagabend präsentiert Apple unter dem Motto "It's Glowtime" die nächste Generation des iPhones, das iPhone 16, sowie die neue KI-Plattform Apple Intelligence. Analyst Wamsi Mohan von BofA Research sieht in diesem Event den Beginn eines neuen softwaregetriebenen Aufrüstungszyklus und bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie. Er erwartet, dass die neuen iPhone-Modelle, die in vier Varianten (Pro, Pro Max, Plus und Standard) erscheinen, bedeutende Neuerungen in Hardware und Software bieten werden. Besonders im Fokus steht die Integration von Apple Intelligence, die eine verbesserte künstliche Intelligenz und eine optimierte Siri-Funktionalität verspricht.

Die Pro- und Pro-Max-Modelle werden mit dem neuen A18-Bionic-Chip und größeren Displays ausgestattet. Zudem wird ein verbessertes Kamerasystem erwartet, das durch einen neuen "Capture"-Button ergänzt wird, der die Aufnahme und das Zoomen von Fotos erleichtert. Diese KI-Integration könnte auch eine nahtlose Verbindung zu Drittanbieter-Apps ermöglichen, möglicherweise sogar zu ChatGPT.