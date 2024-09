Biontech unter Druck: JPMorgan senkt Kursziel – Start-ups fordern Reformen!

Parallel dazu fordert der Startup-Verband in Deutschland von der Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Gründerstandorts. In einem kürzlich veröffentlichten Papier wird betont, dass Deutschland über exzellente Forschung, talentierte Fachkräfte und ausreichendes privates Kapital verfügt, um international wettbewerbsfähig zu sein. Verena Pausder, die Vorstandsvorsitzende des Verbands, hebt hervor, dass die Innovationskraft durch eine leichtere Anwerbung ausländischer Fachkräfte, weniger Bürokratie und die Schaffung eines Beauftragten für Digitalisierung im Bundeskanzleramt gefördert werden müsse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech auf "Underweight" mit einem Kursziel von 91 US-Dollar belassen. Analystin Jessica Fye analysierte am Montag vor der bevorstehenden Konferenz der europäischen Krebsforscher (ESMO) die Studiendaten, die Biontech präsentieren wird. Besonders im Fokus steht der Antikörper BNT327, der aus mehreren Tumorstudien neue Erkenntnisse liefern könnte.

Ein zentrales Anliegen des Verbands ist die Mobilisierung von Wagniskapital. Die "Innovationsagenda 2030" sieht vor, dass die Wagniskapital-Investitionen bis 2030 auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen und sich somit verdreifachen müssen, um die jährliche Finanzierungslücke von rund 30 Milliarden Euro zu schließen. Dazu sei eine stärkere Beteiligung von Großinvestoren, wie Versicherungen, notwendig, die jedoch durch strenge Anlagevorschriften eingeschränkt werden.

Zusätzlich wird gefordert, dass bis Ende des Jahrzehnts fünf Prozent der öffentlichen Aufträge an Start-ups vergeben werden, um die Digitalisierung und die Entwicklung neuer Technologien zu fördern. Der Verband sieht in den Wachstumsfirmen auch eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, da etwa 30 Prozent der Start-ups in Deutschland sich auf Klimaschutz konzentrieren.

Trotz eines Wachstums in der Start-up-Branche, in der die Zahl der Firmen mit Milliarden-Bewertungen seit 2018 fast verfünffacht wurde, gibt es Herausforderungen. Der Anstieg der Zinsen hat es Start-ups erschwert, Finanzierungen zu erhalten, was zu Krisen bei einigen Unternehmen geführt hat. Dennoch verzeichnete die Beratungsgesellschaft EY im ersten Halbjahr einen Aufwärtstrend bei den Finanzierungen.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl Biontech als auch die deutsche Start-up-Szene vor bedeutenden Herausforderungen und Chancen stehen, die sowohl das Gesundheitswesen als auch die Innovationskraft des Landes betreffen.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 99,27EUR auf Nasdaq (12. September 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.