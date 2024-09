Adidas-Aktie unter Druck: Analysten senken Prognosen und Kursziele!

Am Montagnachmittag fiel der Kurs der Adidas-Aktie zeitweise um mehr als 4 Prozent, bevor er schließlich mit einem Minus von knapp 2,5 Prozent schloss. Seit dem Hoch Ende Juli hat die Aktie insgesamt 11 Prozent verloren. Trotz eines Kursgewinns von 15 Prozent seit Jahresbeginn zählt Adidas weiterhin zu den Top 15 der DAX-Unternehmen. Analysten warnen jedoch vor weiteren Kursverlusten, sollte sich die Situation auf den Kernmärkten nicht stabilisieren.

Zusätzlich bleibt die Investmentbank Goldman Sachs bei ihrem Neutral-Rating für die Adidas-Aktie und setzt das Kursziel bei 260 Euro. Analyst Richard Edwards verweist auf den Einfluss der Bruttomarge und die schrittweise Anpassung der Betriebskosten. Diese Anpassungen seien jedoch nicht signifikant genug, um die Einstufung zu verbessern.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung der Adidas-Aktie, dass das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht, insbesondere auf den wichtigen Märkten in China und den USA. Die Analystenmeinungen deuten auf eine vorsichtige Haltung hin, während die Unsicherheiten über die zukünftige Nachfrage und den Wettbewerbsdruck zunehmen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Adidas in der Lage ist, sich in diesem schwierigen Marktumfeld zu behaupten.

