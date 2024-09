Ölpreise stürzen ab: Brent unter 70 Dollar – Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Ölpreise haben am Dienstagnachmittag einen signifikanten Rückgang erlebt, wobei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent erstmals seit Dezember 2021 unter die Marke von 70 US-Dollar fiel. Am späten Nachmittag wurde ein Barrel Brent zu 69,42 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 2,41 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,65 Dollar auf 66,06 Dollar. Diese Entwicklung folgt auf eine Woche, in der Brent-Öl um etwa fünf Dollar pro Barrel nachgab.

Die anhaltenden Sorgen über eine schwache wirtschaftliche Entwicklung in den USA und China belasten die Nachfrage nach Rohöl. Jüngste Konjunkturdaten aus beiden Ländern waren enttäuschend, was die Befürchtungen verstärkt, dass die Nachfrage weiter sinken könnte. Trotz dieser negativen Marktentwicklungen hat die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihre Prognosen für die weltweite Ölnachfrage nur geringfügig angepasst. Laut dem aktuellen Monatsbericht der Opec wird für 2023 ein Anstieg des globalen Rohölverbrauchs um zwei Millionen Barrel pro Tag erwartet, was einer durchschnittlichen Nachfrage von 104,2 Millionen Barrel pro Tag entspricht.