Volkswagen in der Krise: Jobgarantie fällt, Finanzchef wird ausgetauscht!

Volkswagen steht vor einer tiefgreifenden Krise, die sich in der jüngsten Entscheidung des Unternehmens widerspiegelt, den Finanzchef der Kernmarke VW Pkw, Patrik Andreas Mayer, auszutauschen. Mayer, der seit Oktober 2022 im Amt war, wird durch David Powels ersetzt, den Finanzvorstand der VW-Tochter Seat. Diese Personalie fällt in eine Zeit, in der die Marke VW Pkw als chronisch renditeschwach gilt und das Unternehmen mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert ist.

In einem weiteren Schritt hat Volkswagen die seit 1994 bestehende Beschäftigungssicherung formal aufgekündigt. Dies bedeutet, dass ab Juli 2025 betriebsbedingte Kündigungen möglich sind. Die Entscheidung, die Jobgarantie aufzuheben, wurde von Betriebsrat und IG Metall scharf kritisiert. Betriebsratschefin Daniela Cavallo bezeichnete den Schritt als "historischen Angriff auf die Arbeitsplätze" und kündigte Widerstand an. Die IG Metall sprach von einer unnötigen Eskalation der Situation und forderte eine gemeinsame Lösung der Probleme.