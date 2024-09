Aroundtown: Steht die Aktie vor dem nächsten Höhenflug? Analysten optimistisch! Die Aktien von Aroundtown stehen vor einem potenziellen Test ihres bisherigen Hochs seit März 2023, das bei 2,53 Euro im Dezember 2023 erreicht wurde. Am Montag schloss der Kurs bei etwa 2,50 Euro, was die Möglichkeit eines Anstiegs am Dienstag …