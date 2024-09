Commerzbank im Fokus: Unicredit-Beteiligung erhöht Übernahme-Chancen!

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 15,25 Euro auf 17,50 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Sector Perform" beibehalten wurde. Analystin Anke Reingen begründet diese Anpassung mit der jüngsten Beteiligung der italienischen Bank Unicredit an der Commerzbank, die die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme erhöht. Reingen schätzt die Chance für einen solchen Deal auf mindestens 50 Prozent. Diese Einschätzung könnte das Interesse von Investoren an der Commerzbank steigern, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen.

Parallel zu dieser positiven Marktreaktion hat der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Manfred Knof, angekündigt, seinen Vertrag nicht über Dezember 2025 hinaus zu verlängern. Diese Entscheidung wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Weidmann mit Bedauern zur Kenntnis genommen, jedoch auch mit Respekt für Knofs bisherige Leistungen. Der Aufsichtsrat wird nun einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, was zusätzliche Unsicherheiten in die Unternehmensführung bringen könnte.