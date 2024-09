Deutsche Staatsanleihen im Aufwind: Märkte warten auf US-Inflationsdaten!

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während die Märkte auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten warteten. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte um 0,18 Prozent auf 135,10 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,12 Prozent fiel. Auch in anderen Euro-Ländern sanken die Renditen. Der Handel verlief jedoch insgesamt ruhig, da die Investoren auf die am Nachmittag veröffentlichten Verbraucherpreise in den USA warteten. Ökonomen prognostizierten einen Rückgang der Jahresinflationsrate auf 2,5 Prozent.

Die Dekabank äußerte die Erwartung, dass die US-Notenbank bei einer höheren als erwarteten Inflationsrate in der kommenden Woche die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte senken könnte. Sollte die Kerninflation jedoch deutlich niedriger ausfallen, könnte eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte in Betracht gezogen werden. Aktuell wird jedoch von einem moderaten Zinsschritt ausgegangen.