Euro unter Druck: Wirtschaftliche Sorgen und Zinssenkungen belasten!

Die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum haben sich im September weiter verschlechtert, was dem Euro zusätzlichen Gegenwind verlieh. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn und verzeichnete den dritten Rückgang in Folge, während Volkswirte eine Verbesserung erwartet hatten.

Am Montag zeigte der Euro im späten US-Währungsgeschäft eine Schwäche und wurde zuletzt zu einem Kurs von 1,1045 US-Dollar gehandelt. Dies entspricht dem Niveau des späten europäischen Devisenhandels. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor den Referenzkurs auf 1,1043 Dollar festgesetzt, was einen Rückgang im Vergleich zum Freitag (1,1103 Dollar) darstellt. Der Dollar kostete somit 0,9055 Euro.

In den Tagen zuvor hatte der Euro eine Erholung erlebt, als er von einer Dollar-Schwäche profitierte und am Mittwoch zu 1,1045 Dollar gehandelt wurde. Diese Entwicklung fiel zusammen mit dem ersten TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump, bei dem Harris besser abschnitt als erwartet. Dies führte zu einer positiven Wahrnehmung ihrer Person im Vergleich zu Trump.

Parallel dazu konnte der japanische Yen zu allen wichtigen Währungen zulegen und erreichte gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand seit Dezember. Diese Entwicklung wurde durch Spekulationen auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) angeheizt, nachdem ein Ratsmitglied Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung gegeben hatte.

Die Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten in den USA, die Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben könnten. Eine Zinssenkung wird in der kommenden Woche erwartet, jedoch bleibt das Ausmaß unklar. In der Eurozone stehen hingegen keine relevanten Daten an, was die Aufmerksamkeit auf die Zinssitzung der EZB am Donnerstag lenkt. Die Märkte haben bereits eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte eingepreist, während Experten mit weiteren Zinssenkungen bis zum Jahresende rechnen.

Insgesamt bleibt der Euro unter Druck, und die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone beeinflussen die Marktbewegungen erheblich.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,102USD auf Forex (12. September 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.