DHL-Aktien im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 49 Euro!

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der DHL-Aktien mit "Overweight" wieder aufgenommen und ein Kursziel von 49 Euro festgelegt. Analystin Alexia Dogani sieht die DHL-Papiere als Favoriten in der europäischen Logistikbranche und hat sie auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Ihre Einschätzung basiert auf der Annahme, dass sich die Aktien in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser entwickeln werden als der gesamte Sektor. Aufgrund kurzfristig positiver Kurserwartungen erhielt die DHL-Aktie zudem den Status "Positive Catalyst Watch".

Die Aktien der DHL Group haben am Dienstag im vorbörslichen Handel von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere des Logistikkonzerns 1,7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag und setzten damit ihren Aufwärtstrend fort, den sie zu Wochenbeginn begonnen hatten. Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Aktien weiter von der 50-Tage-Durchschnittslinie absetzen, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Dogani hebt hervor, dass sie im europäischen Transport- und Logistiksektor auf Unternehmen setzt, die über starke Wettbewerbspositionen, hohe Eintrittsbarrieren und deutliche Preissetzungsmacht verfügen. Neben DHL zählt sie auch InPost zu den bevorzugten Unternehmen. Darüber hinaus zeigt sie Interesse an Firmen wie DSV und Kuehne + Nagel, die durch Konsolidierung im Markt Skaleneffekte nutzen und somit ihre Kostenstruktur verbessern können.

Im Gegensatz dazu äußert Dogani Skepsis gegenüber Containerreedereien wie Moller-Maersk, ZIM und Hapag-Lloyd. Sie sieht für diese Unternehmen dunkle Wolken aufziehen, da die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben und das Kapazitätsangebot weiter steigt. Diese Faktoren könnten die Rentabilität der Reedereien belasten und zu einem schwierigen Marktumfeld führen.

Insgesamt deutet die positive Analysteneinschätzung von JPMorgan auf ein wachsendes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der DHL Group hin, während die Herausforderungen im Containertransportsektor die Aussichten für andere Unternehmen in der Branche trüben könnten. Die Marktteilnehmer werden die Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten genau beobachten, um von den sich bietenden Chancen und Risiken zu profitieren.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,56EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.