Northvolt: Unsicherheiten bei Batteriefabrik in Heide – Was jetzt kommt!

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt plant, im Herbst über eine mögliche Anpassung des Zeitplans für den Bau seiner Fabrik in Heide, Schleswig-Holstein, zu entscheiden. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass Northvolt zum Standort Heide stehe und in engem Kontakt mit den Landes- und Bundesbehörden sowie den kommunalen Vertretern sei. Die Unterstützung vor Ort wird als wertvoll erachtet. Im Rahmen einer Strategieüberprüfung werden erste Maßnahmen ergriffen, um das Kerngeschäft in Schweden zu stärken. Die Arbeiten an der Fabrik in Heide sowie an zwei weiteren Standorten in Göteborg (Schweden) und Kanada sollen jedoch fortgesetzt werden. Northvolt fokussiert sich zunächst auf die Großserienfertigung von Batteriezellen und plant, Kosten zu senken sowie strategische Partnerschaften zu prüfen, was zu einer Reduzierung der Gesamtbelegschaft führen könnte.

Im Juli hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson in einem Interview eingeräumt, dass das Unternehmen bei seinen Expansionsplänen möglicherweise zu aggressiv vorgegangen sei. Diese Überprüfung erfolgt, nachdem BMW einen Auftrag über Batteriezellen im Wert von zwei Milliarden Euro zurückgezogen hat. Die geplante Fabrik in Heide soll Batteriezellen für bis zu eine Million Elektroautos pro Jahr produzieren. Der Bau des 4,5 Milliarden Euro teuren Projekts wurde Ende März von Kanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck offiziell gestartet. Die Fabrik soll etwa 3.000 Arbeitsplätze schaffen, wobei Bund und Land insgesamt rund 700 Millionen Euro an Fördermitteln bereitstellen. Zudem könnten weitere Garantien in Höhe von 202 Millionen Euro beantragt werden.

Parallel zu den Entwicklungen bei Northvolt stehen auch die Automobilhersteller unter Druck. BMW hat kürzlich eine Gewinnwarnung ausgesprochen, was zu einer Reihe von Kurszielsenkungen durch Analysten geführt hat. Die kanadische Bank RBC und das Analysehaus Warburg Research haben ihre Kursziele für BMW nach der Gewinnwarnung angepasst, wobei RBC das Ziel auf 98 Euro und Warburg auf 96 Euro senkte. Analysten verweisen auf die Unsicherheiten bezüglich der Fahrzeugauslieferungen und der makroökonomischen Herausforderungen, insbesondere in China, wo die Auslieferungen bereits um 4 bis 5 Prozent zurückgegangen sind. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen die Automobilbranche steht, und die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Strategien anzupassen.

