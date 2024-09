ENCAVIS AG: Großinvestitionen in Wind- und Solarenergie für die Zukunft!

Die ENCAVIS AG, ein im MDAX notierter Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Hamburg, hat kürzlich zwei bedeutende Schritte zur Expansion ihrer erneuerbaren Energieerzeugung bekannt gegeben. Am 10. September 2024 gab das Unternehmen die erfolgreiche Abschluss einer Projektfinanzierung in Höhe von rund 61 Millionen Euro für seinen Solarpark in Borrentin, Mecklenburg-Vorpommern, bekannt. Der Solarpark, der eine Erzeugungskapazität von 114 Megawatt (MW) hat, wird voraussichtlich bis Ende September 2024 in Betrieb genommen. Mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa 121 Gigawattstunden (GWh) wird die Anlage einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Nahezu 74 % der Stromproduktion sind durch einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren gesichert. Die Finanzierung wurde von der Bayerischen Landesbank bereitgestellt, einem langjährigen Partner von ENCAVIS.

Dr. Christoph Husmann, CFO der ENCAVIS AG, betonte die Bedeutung dieser Finanzierung für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, das bis Ende 2027 eine installierte Leistung von 7 Gigawatt (GW) anstrebt. Die Finanzierung umfasst eine Investitionsfinanzierung von 46,8 Millionen Euro, eine Mehrwertsteuerfazilität von 2,75 Millionen Euro und eine Avalkreditlinie von 11,1 Millionen Euro.