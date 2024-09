ESPG AG: Halbjahreszahlen zeigen Wachstum, aber drohende Zahlungsunfähigkeit!

Die ESPG AG, ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat am 10. September 2024 ihre Halbjahreszahlen für 2024 veröffentlicht und gleichzeitig ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) eingeleitet. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2024 auf 7,9 Millionen Euro, verglichen mit 6,3 Millionen Euro im Vorjahr. Dieses Wachstum ist vor allem auf Vermietungserfolge und Inflationsanpassungen zurückzuführen. Der operative Nettogewinn betrug 3,5 Millionen Euro, was eine positive Entwicklung darstellt. Allerdings belasteten gestiegene Finanzierungskosten das Ergebnis, was zu einem negativen Ergebnis vor Steuern (EBT) von -4,1 Millionen Euro führte.

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund der nicht erfolgreichen Finanzierungsmöglichkeiten für die am 1. Oktober 2024 fällige Zinszahlung auf die Anleihe 2018/2026 in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Um diese Situation zu bewältigen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, ein Restrukturierungsvorhaben einzuleiten. Der geplante Restrukturierungsplan sieht vor, dass die Anleihegläubiger auf ihre Ansprüche gegen eine angemessene Kompensation verzichten. Zudem wird die Möglichkeit einer Beteiligung der Gläubiger am zukünftigen Unternehmenserfolg geprüft. Der Restrukturierungsplan soll kurzfristig beim zuständigen Amtsgericht eingereicht werden, mit dem Ziel, dass die Regelungen bis Ende Oktober 2024 wirksam werden.

Im Rahmen des Restrukturierungsprozesses haben Investoren bereits zugesichert, frische Liquidität von rund 9,5 Millionen Euro bereitzustellen, sofern der Restrukturierungsplan rechtskräftig wird. Frank Günther wurde als Generalbevollmächtigter und Chief Restructuring Officer ernannt, um den StaRUG-Prozess zu begleiten. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Restrukturierung mit und betont die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Stabilisierung der finanziellen Situation der ESPG AG.

Die Gesellschaft plant, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit regelmäßig über den Fortschritt der Restrukturierungsmaßnahmen zu informieren. Ziel ist es, die finanzielle Lage nachhaltig zu stabilisieren und eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen, um die Existenz der ESPG AG langfristig zu sichern.

