DATRON AG startet Aktienrückkauf: 30.000 Aktien zu 8,30 Euro!

Die DATRON AG, ein Anbieter innovativer CNC-Fräsmaschinen und anderer industrieller Maschinen mit Sitz in Mühltal, hat am 9. September 2024 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 30.000 Aktien beschlossen. Dies entspricht etwa 0,75 % des aktuellen Grundkapitals des Unternehmens. Der Rückkaufpreis wurde auf 8,30 Euro pro Aktie festgelegt. Der Vorstand hat diese Entscheidung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen und nutzt damit die Ermächtigung, die auf der Hauptversammlung am 30. Juni 2023 erteilt wurde.

Der Hauptzweck des Rückkaufs besteht darin, die Aktien für ein Belegschaftsaktienprogramm zu verwenden, was im Einklang mit den Vorgaben der EU-Verordnung über Marktmissbrauch steht. Es ist jedoch auch möglich, die zurückgekauften Aktien für andere Zwecke zu nutzen, die in der Hauptversammlung beschlossen wurden. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 16. September 2024 und endet am 27. September 2024, wobei eine Anpassung der Frist möglich ist. Sollte die Anzahl der eingereichten Aktien die angebotene Menge übersteigen, erfolgt eine proportionale Berücksichtigung der Annahmeerklärungen.