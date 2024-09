Bio-Gate AG: Umsatzplus von 9,4% – Doch Verluste bleiben ein Thema!

In den verschiedenen Geschäftsfeldern zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung. Der Bereich Wirkkosmetik profitierte von der anhaltenden Nachfrage nach Selbstmedikationsprodukten, was zu einem Umsatzanstieg auf 1,97 Millionen Euro führte. In der Human-Medizintechnik verläuft die Zusammenarbeit mit einem internationalen Partner planmäßig, während die Erlöse in der Tierpflege auf 0,83 Millionen Euro gesunken sind, was auf einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr zurückzuführen ist. Im Bereich Industrie und Hygiene verzeichnete Bio-Gate eine schwächere Nachfrage, was zu einem Rückgang der Erlöse auf 0,09 Millionen Euro führte.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Management von Bio-Gate einen deutlichen Umsatzanstieg sowie eine Verbesserung des EBITDA und des Konzernergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Diese Prognose setzt voraus, dass es bei den aktuellen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt und die Vermarktungspläne wie vorgesehen umgesetzt werden. Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 0,915EUR auf Tradegate (11. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.