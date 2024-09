Oracle: Analystenstreit um Kursziel – Wachstumsprognosen im Fokus!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Oracle Corporation von 150 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seinem Kommentar, dass der Softwarekonzern in einem saisonal schwachen Quartal ein beschleunigtes Wachstum verzeichnen konnte. Dies deutet darauf hin, dass Oracle in der Lage ist, auch in weniger günstigen Marktbedingungen positive Ergebnisse zu erzielen. Die Marktbeobachter richten nun ihre Aufmerksamkeit auf den bevorstehenden Analystentag, der am Donnerstag stattfinden wird. Hier werden voraussichtlich Ziele für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus präsentiert, was für Investoren von großem Interesse ist.

Im Gegensatz dazu hat die US-Bank JPMorgan Oracle nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Analyst Mark Murphy stellte fest, dass das vergleichbare Umsatzwachstum im ersten Geschäftsquartal im Vergleich zum schwachen Vorquartal beschleunigt wurde und am oberen Ende der Unternehmenszielspanne liegt. Dies zeigt, dass Oracle in der Lage ist, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten. Dennoch liegt die Planung für das laufende Quartal knapp unter den Konsensschätzungen, was auf mögliche Herausforderungen hindeutet.