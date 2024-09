Inditex im Fokus: RBC optimistisch, Deutsche Bank warnt vor Risiken!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für den spanischen Modekonzern Inditex auf "Sector Perform" belassen und ein Kursziel von 48 Euro festgelegt. In einem aktuellen Bericht vom Mittwochmorgen hebt Analyst Richard Chamberlain hervor, dass die Halbjahresergebnisse des Unternehmens weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegen. Chamberlain beschreibt das aktuelle Geschäft als solide, was auf eine stabile Leistung des Unternehmens hindeutet. Die Veröffentlichung der Original-Studie fand am 11. September 2024 statt.

Im Gegensatz dazu hat Deutsche Bank Research Inditex mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" eingestuft. Analyst Adam Cochrane stellt fest, dass Inditex erneut starke Ergebnisse erzielt hat und auch das dritte Quartal gut angelaufen sei. Dennoch warnt er vor der hohen Bewertung der Aktien des Unternehmens, das in direkter Konkurrenz zu H&M steht. Diese unterschiedliche Einschätzung der beiden Banken spiegelt die Unsicherheiten wider, die derzeit den Markt für Modeeinzelhändler prägen. Die Deutsche Bank sieht möglicherweise Risiken, die durch die Bewertung der Aktien und die Marktbedingungen bedingt sind, während RBC eine stabilere Sichtweise einnimmt.