BMW mit technischer Gegenbewegung

Bereits Anfang September wurde durch den Bruch des 38,2 % Fibonacci-Retracements der letzten kleinen Aufwärtsbewegung aus August dieses Jahres auf ein bevorstehendes Verkaufssignal hingewiesen, im Anschluss kam es Tatsächlich zu einem neuerlichen Test der bisherigen Jahrestiefs bei 77,98 Euro. Die Gewinnwarnung setzte dem Short-Investment die Krone auf, in der Spitze fiel BMW auf 68,58 Euro zurück, was ungefähr den Unterstützungsniveau aus 2020 von 67,58 Euro entspricht. Weitere Abschläge sind derzeit nicht mehr einzuplanen, vielmehr dürften einige Anleger mit der Schadensbegrenzung beschäftigt sein. Short-Positionen sind daher zu schließen. Wer sich auf der Oberseite dagegen positionieren möchte, dürfte eine Chance oberhalb von 72,10 Euro bekommen, in der Folge könnte Kursgewinne an 75,28 und 77,98 Euro aufkommen. Bei dieser Idee wird jedoch gegen den vorherrschenden Trend gehandelt, entsprechend größer sind auch die zu beachtenden Risiken!

Trading-Strategie: