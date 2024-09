DAX versucht es mit einem Konter – EZB-Zinssenkung hilft eher der zweiten Reihe

Die tatsächlichen Effekte werden erst mit Verzögerung bei den Unternehmen ankommen. Für den Moment gilt noch, dass die hohen Zinsen das Wachstum bremsen. Deshalb sollten Anleger in den kommenden Wochen vor allem darauf achten, ob die Zentralbanken ihre Medizin sinkender Zinsen in der genau richtigen Dosis verabreichen, um eine weitere wirtschaftliche Abschwächung zu vermeiden.

25 Basispunkte von der Fed – mehr ist wohl in weniger als einer Woche nicht drin. Das ist zwar besser als nichts, rechtfertigt aber auch nicht allzu überbordenden Optimismus. Folglich bleibt es aktuell bei einem Vor und Zurück am Aktienmarkt. Der Anstieg in der CPI-Kernrate und die letztwöchigen Arbeitsmarktdaten, die schwächer, aber nicht zu schwach waren, werden die Fed keinen geldpolitischen Salto schlagen lassen. Immerhin ist aus den Daten keine Rezession abzulesen. Das bedeutet für Aktien grundsätzlich erst einmal freie Fahrt voraus, solange nicht etwas Unvorhergesehenes passiert.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.