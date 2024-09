Diese "deutschen Mag-7-Aktien" treiben die gesamten bisherigen DAX-Renditen an

In einer am Dienstag veröffentlichten Notiz untersuchte ein Team von Goldman-Sachs-Strategen unter der Leitung von Guillaume Jaisson, warum die deutsche Wirtschaft zu kämpfen hat und warum sich ihr Leitindex als so widerstandsfähig erweist.

"Unser aktueller Aktivitätsindikator (CAI), der das deutsche BIP abbildet, liegt seit mehr als zwei Jahren unter Null", so Goldman. Und weiter: "Er wird nicht von einem einzigen Faktor angetrieben. Alle Teilkomponenten des CAI sind im Minus: harte und weiche Daten, Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor, Arbeits- und Verbraucherdaten."