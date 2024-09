Goldaktien freundlicher

Tagesbericht vom 12.09.24



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.522 auf 2.511 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.518 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 73.476 Euro/kg, Vortag 73.508 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 28,70 $/oz, Vortag 28,67 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 958 $/oz, Vortag 946 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.008 $/oz, Vortag 970 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,35 $/barrel, Vortag 69,89 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,9 % oder 1,4 auf 148,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 1,4 %. Newmont gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten können New Gold 6,5 %, Allied 5,9 % und GoGold 5,6 % zulegen. Belo Sun verliert 11,1 %. Bei den Silberwerten steigen Gatos 7,8 % sowie First Majestic und Coeur jeweils 7,5 % Sierra gibt 4,4 % nach.

