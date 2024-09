Neue Finanzierungsrunde: 150.000.000.000 US-Dollar Bewertung für KI-Startup?

Tipp aus der Redaktion: Im Schatten von Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Das KI-Startup OpenAI war mit dem generativen KI-Tool ChatGPT und dem dahinterstehenden Large-Language-Modell maßgeblich am Hype um Künstliche Intelligenz beteiligt. Schnell weckte die Technologie des Unternehmens Begehrlichkeiten und Microsoft schnappte sich einen großen Teil des Kuchens.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Neue Finanzierungsgrunde geplant

In der letzten Finanzierungsrunde wurde das von Sam Altman gegründete Unternehmen bereits mit 86 Milliarden US-Dollar bewertet, was die gewaltigen Zukunftschancen, die mit OpenAI verbunden werden, anzeigt.

Laut Informationen von Bloomberg soll nun eine neue Finanzierungsrunde gestartet werden. An dieser könnten auch Apple und Nvidia beteiligt sein, die bereits in der Vergangenheit Interesse an einem Einstieg bekundet hatten.

OpenAI vor Verdoppelung seines Wertes

Nach Angaben von mit den Vorgängen betrauten Insidern will OpenAI weitere 6,5 Milliarden US-Dollar einsammeln und strebt hierfür eine Bewertung von 150 Milliarden US-Dollar an, was den Wert des ohnehin schon wertvollsten KI-Startups der Welt fast verdoppeln würde.

Neben frischen Investorengeldern will sich das Unternehmen offenbar auch eine umfangreiche Kreditlinie mit einem Umfang von bis zu 5 Milliarden US-Dollar sichern. Das würde OpenAI erlauben, weiter kräftig zu wachsen und in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Minderheitseigner Microsoft ein großer Gewinner

Der größte Profiteur der neuen Finanzierungsrunde, sollte sie im von OpenAI angestrebten Rahmen erfolgreich sein, ist neben dem Startup und Gründer Sam Altman Microsoft, dem bereits ein Minderheitsanteil von 49 Prozent gehört.

Die Aktie des Software-Giganten verteuerte sich in den vergangenen 12 Monaten um 25 Prozent, die Hälfte davon seit dem Jahreswechsel. Trotz der Korrektur in den letzten Wochen ist die Aktie aber nicht wirklich günstig bewertet. Bei vielen Bewertungskennziffern liegt Microsoft um 5 bis 10 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Fazit: Spannend oder Spannung?

Das KI-Startup OpenAI strebt eine neue Finanzierungsrunde an und will sich für seine weitere Expansion bis zu 6,5 Milliarden US-Dollar sichern. Dazu kommt eine Kreditlinie von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Hat das Unternehmen mit seinen Plänen Erfolg, könnte die Bewertung auf bis zu 150 Milliarden US-Dollar anschwellen.

Größter Profiteur hiervon dürfte neben OpenAI Microsoft sein, dem rund die Hälfte der Unternehmensanteile gehört. Sollten tatsächlich auch Apple und Nvidia beim KI-Pionier einsteigen, dürfte spannend zu beobachten werden, wie die teilweise konkurrierenden Unternehmen künftig ihre Interessen bei OpenAI verfolgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion