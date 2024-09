Aktuelle Entwicklungen betreffend Lithium im Clayton Valley

12. September 2024 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) möchte die Aktionäre über einige Entwicklungen betreffend Lithium informieren, die sich vor Kurzem im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada ereignet haben. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass „…SLB heute bekannt geben kann, dass es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate von 96 % Lithium aus der Sole. Durch die Bestätigung dieser Lösung in der Pilotanlage hat SLB bestimmte technische Meilensteine erreicht und damit die vollständigen Voraussetzungen im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung mit Pure Energy Minerals Ltd. erfüllt, um nach eigenem Ermessen eine 100%ige Beteiligung am Clayton Valley Project zu erwerben.“ Sienna verfügt über ein Konzessionsgebiet mitten im Gelände des Clayton Valley Project von Pure/SLB (siehe Karte), das sich im tiefsten Abschnitt dieses Beckens befindet. Das Management von Sienna Resources weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Sienna Resources nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: „Wir möchten den Teams von SLB und Pure dazu gratulieren, dass ihre jahrelange harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Dies ist ein Wendepunkt für das Clayton Valley selbst, da dies den tatsächlichen Einstieg von SLB in den Lithiumbereich markiert. Sienna hält seine Clayton Valley Deep Basin Lithium Projects seit vielen Jahren, wobei es lediglich die Entwicklungen auf diesem Projekt beobachtet hat, denn Sienna teilt sich den tiefsten Abschnitt dieses Beckens mit SLB. SLB hat noch einen langen Weg vor sich, aber dieser Moment sollte eindeutig eine Wende für die Entwicklung in diesem Becken herbeiführen. Wir freuen uns darauf, diesem Projekt nun unter den Projekten von Sienna eine deutlich höhere Priorität zuzuordnen.“