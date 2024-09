SentinelOne Chef: "Ich habe haufenweise Anrufe bekommen."

"Des einen Freud, ist des anderen Leid", so dürfte es sich auch in der Branche für Cyber-Security verhalten. Während Crowdstrike nach seinem fehlgeschlagenen Update wohl Kunden verliert, freut sich SentinelOne über einen Nachfrageschub, das erklärte Tomer Weingarten, Vorstandsvorsitzender von SentinelOne, auf der Goldman Sachs Communacopia and Technology-Konferenz, als er zu dem Thema gefragt wurde.

"Ich habe unzählige Anrufe erhalten", antwortete der Manager. "Ich schwöre, ich habe keinen einzigen Kunden kontaktiert. Die Leute wollen sicherstellen, dass sie einen Teil des Risikos verlagern können. Einige möchten einfach nur aussteigen, da sie verärgert sind. Manche können innerhalb von drei Tagen wechseln, für andere ist es ein komplizierter Prozess."