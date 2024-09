Dax startet vor EZB-Zinsentscheid deutlich im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.575 Punkten berechnet, 1,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Daimler Truck, am Ende Beiersdorf, Covestro und Vonovia.



Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank eine weitere Zinssenkung beschließen wird. "Die heute erwartete Zinssenkung der Europäischen Zentralbank dürfte vor allem den Werten aus der zweiten und dritten Reihe helfen, die stärker auf das europäische Geschäft angewiesen sind", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.