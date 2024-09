Nach 23-Prozent-Korrektur: Jetzt Alphabet abstauben und 125 Prozent kassieren?

Ein Plus von 8 Prozent in diesem Jahr steht aktuell für die Aktie von Alphabet zu Buche. Zeitweise hatten sich Anleger zwar über deutlich höhere Gewinne freuen können, im Rahmen des Abverkaufs bei Technologie-Werten gaben die Anteile gegenüber ihrem bisherigen Allzeithoch bei 191,31 US-Dollar aber um 23 Prozent nach.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Tipp aus der Redaktion: Im Schatten von Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Ist das die Chance, auf die Anleger gewartet haben?

Bietet die Aktie damit eine erstklassige Einstiegschance oder sollten sich Anleger weiter in Geduld üben und noch günstigere Einstiegskurs abwarten? Der Blick in den Chart verrät, was nun zu tun ist.

Aktie setzt auf markanter Unterstützung auf

Die letzte Bestandsaufnahme hatte Anlegern dazu geraten, abzuwarten und sich für Kurse um 170 US-Dollar noch nicht zu engagieren. Dieser Call hat sich rückblickend als richtig erwiesen, denn die Aktie setzte bis in den Bereich von 150 US-Dollar zurück.

Hier liegt in Form des in der zweiten Jahreshälfte 2021 entstandenen Tops eine markante Unterstützung vor, die durch die Trendlinie der übergeordneten Aufwärtsbewegung verstärkt wird. Das führte trotz des in den vergangenen Tagen volatilen Geschehens am US-Gesamtmarkt zu einem ersten Bodenbildungsversuch.

Alphabet in mittelfristigen Schwierigkeiten, aber ...

Grundsätzlich liegt in der Aktie ein mittelfristiger Abwärtstrend vor. Angezeigt wird das einerseits durch die gleitenden Durchschnitte. Alphabet notiert sowohl unterhalb der 200- als auch der 50-Tage-Linie, die eine Trendwende zur Unterseite vollzogen hat.

In der technischen Indikation zeigt andererseits der Trendstärkeindikator MACD einen Abwärtstrend der Aktie an, denn dieser notiert erstens unterhalb der Signallinie und zweitens auch weit im Minusbereich. Begleitet wurde die Trendwende der Aktie außerdem durch bearishe Divergenzen im Relative-Stärke-Index.

... die Chancen auf einen Rebound stehen gut

Nichtsdestotrotz besteht inzwischen eine hohe Wahrscheinlichkeit zumindest für eine kurzfristige Gegenbewegung. Hierfür spricht, dass es in RSI und MACD zu ersten, zaghaften bullishen Divergenzen gekommen ist. Zwar steigen die technischen Indikatoren noch nicht gegen den Trend der Aktie, eine Bodenbildung ist inzwischen jedoch erkennbar.

Außerdem ist der RSI mit Tageswerten von zuletzt 26 Punkten im überverkauften Bereich angelangt. Damit ist ein Rebound zwar noch nicht zwingend erforderlich, aber zunehmend wahrscheinlich – umso mehr, als dass die Aktie an einer markanten Unterstützung angelangt ist.

Für mutige Anleger sind bis zu 125 Prozent möglich

Anleger, die das Risiko nicht scheuen, können die aussichtsreiche Rebound-Chance sowie die derzeit günstige Bewertung der Aktie für einen Trade nutzen. Hierzu wird der Discount-Optionsschein mit der WKN MG4G47 gekauft. Dieser hat eine Laufzeit bis März kommenden Jahres und garantiert Anlegern für Kurse zwischen 150 und 175 US-Dollar eine Auszahlung.

Der Maximalgewinn entspricht für einen Kurs der Alphabet-Aktie von 175 US-Dollar 2,27 Euro. Das bedeutet im besten Fall eine Rendite von knapp 125 Prozent. Doch Vorsicht: Sollte Alphabet zum Fälligkeitstermin am 21. März nächsten Jahres unter 150 US-Dollar notieren, verfällt MG4G47 wertlos. Für Kurse dazwischen erhalten Anleger eine anteilige Rückzahlung. Das Auszahlungsprofil zum Laufzeitende ist das folgende:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MG4G47 (Basis 150 $ / 175 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 154,34 $ Kaufpreis Optionsschein * 1,01 € Basis / Cap 150 / 175 $ Laufzeit / Fälligkeit Freitag, 21.03.2025 Verkaufspreis Aktie 135,00 $ 145,00 $ 155,00 $ 165,00 $ 175,00 $ Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,00 € 0,45 € 1,36 € 2,27 € Rendite Aktie -12,5 % -6,1 % +0,4 % +6,9 % +13,4 % Rendite Optionsschein -100,0 % -100,0 % -55,4 % +34,7 % +124,8 %

* Stand: 12. September, 14:45 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp der Redaktion Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.



*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.