25 % mehr Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) -



- 65 300 positiv beschiedene Anerkennungsverfahren im Jahr 2023

- Medizinische Gesundheitsberufe weiterhin am häufigsten anerkannt

- 10 % der Anerkennungen aus dem Ausbildungsstaat Türkei



Die Zahl der im Ausland erworbenen und in Deutschland anerkannten

Berufsabschlüsse ist im Jahr 2023 weiter gestiegen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl der positiv beschiedenen

Anerkennungsverfahren im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um ein Viertel (+25 %)

von 52 300 auf 65 300 zu. Damit war der Zuwachs deutlich größer als im Vorjahr

(+11 %). Im Vergleich zum Jahr 2016 (26 200 anerkannte Abschlüsse), in dem das

Statistische Bundesamt erstmals die Anerkennungen sowohl nach bundes- als auch

landesrechtlich geregelten Verfahren erfasste, hat sich die Zahl der anerkannten

Berufsabschlüsse mehr als verdoppelt.







(38 100) der Anträge von Frauen und 42 % (27 200) von Männern gestellt. Darüber

hinaus wurde mit 94 % (61 300) die Mehrheit der Anträge auf Anerkennungen von

Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gestellt.



Weiterhin vor allem Anerkennungen in medizinischen Gesundheitsberufen



Wie bereits in den Vorjahren wurden 2023 gut zwei Drittel (45 000 bzw. 69 %)

aller anerkannten ausländischen Berufsqualifikationen im Bereich der

medizinischen Gesundheitsberufe verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr stieg die

Zahl der Anerkennungen hier um 9 500 (+27 %). Damit entfielen mehr als die

Hälfte (36 700 bzw. 56 %) aller Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse auf

die Berufe Pflegefachmann-/frau und dessen Vorgängerberufe Gesundheits- und

Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in sowie

Altenpfleger/in (27 300 bzw. 42 % aller Anerkennungen) sowie Arzt/Ärztin im

Rahmen der Approbationserteilung (9 500 bzw. 14 % aller Anerkennungen). Mit

einem größeren Abstand folgten Anerkennungen der Berufe Ingenieur/-in (3 200

bzw. 5 % aller Anerkennungen), Lehrer/in (2 300 bzw. 4 % aller Anerkennungen)

sowie mit einem Anteil an allen Anerkennungen von jeweils 3 % Erzieher/-in (1

700) und Physiotherapeut/-in (1 700).



Stärkster Zuwachs von Anerkennungen aus dem Ausbildungsstaat Türkei



Unter allen positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren wurden in der Türkei

erworbene Berufsqualifikationen mit 10 % aller Fälle (6 600 Abschlüsse) am

häufigsten anerkannt. Auf den Plätzen 2 bis 4 lagen mit jeweils 7 % die

Ausbildungsstaaten Bosnien und Herzegowina (4 500) und Philippinen (4 500),

gefolgt von Tunesien (4 300). Auch Anerkennungen aus Syrien und Indien (jeweils Seite 2 ► Seite 1 von 2



Unter den im Jahr 2023 positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren wurden 58 %(38 100) der Anträge von Frauen und 42 % (27 200) von Männern gestellt. Darüberhinaus wurde mit 94 % (61 300) die Mehrheit der Anträge auf Anerkennungen vonPersonen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gestellt.Weiterhin vor allem Anerkennungen in medizinischen GesundheitsberufenWie bereits in den Vorjahren wurden 2023 gut zwei Drittel (45 000 bzw. 69 %)aller anerkannten ausländischen Berufsqualifikationen im Bereich dermedizinischen Gesundheitsberufe verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr stieg dieZahl der Anerkennungen hier um 9 500 (+27 %). Damit entfielen mehr als dieHälfte (36 700 bzw. 56 %) aller Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse aufdie Berufe Pflegefachmann-/frau und dessen Vorgängerberufe Gesundheits- undKrankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in sowieAltenpfleger/in (27 300 bzw. 42 % aller Anerkennungen) sowie Arzt/Ärztin imRahmen der Approbationserteilung (9 500 bzw. 14 % aller Anerkennungen). Miteinem größeren Abstand folgten Anerkennungen der Berufe Ingenieur/-in (3 200bzw. 5 % aller Anerkennungen), Lehrer/in (2 300 bzw. 4 % aller Anerkennungen)sowie mit einem Anteil an allen Anerkennungen von jeweils 3 % Erzieher/-in (1700) und Physiotherapeut/-in (1 700).Stärkster Zuwachs von Anerkennungen aus dem Ausbildungsstaat TürkeiUnter allen positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren wurden in der Türkeierworbene Berufsqualifikationen mit 10 % aller Fälle (6 600 Abschlüsse) amhäufigsten anerkannt. Auf den Plätzen 2 bis 4 lagen mit jeweils 7 % dieAusbildungsstaaten Bosnien und Herzegowina (4 500) und Philippinen (4 500),gefolgt von Tunesien (4 300). Auch Anerkennungen aus Syrien und Indien (jeweils