DAX Update: +223,99% p.a. mit Discount Put!

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf die aktuelle Situation beim DAX ein. Der zuletzt eröffnete Discount Call wurde nun mit Gewinn verkauft und in den Anstieg hinein wird nun eine neue Discount Put Position auf den DAX eröffnet. Verschiedene Zyklen und auch die Charttechnik zeigen an, dass die übergeordnete Seitwärtsphase weiterhin anhalten könnte. Mit dem DAX Discount Put Optionsschein (WKN: MG9Y84) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +39,28% (+223,99% p.a.) erzielen, sofern der DAX am Bewertungstag (15.11.2024) unter 19.100 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.