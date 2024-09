Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert vor EZB-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach dem Kursverlust vom Vortag stabil gehalten. Die Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag zu 1,1012 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1043 US-Dollar festgesetzt. Im Vormittagshandel hielten sich Anleger vor der wichtigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) eher zurück.

Der Euro war am Vortag nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zeitweise unter Druck geraten. In den USA ist die Jahresinflationsrate auf 2,5 Prozent gefallen und hat so den niedrigsten Stand seit Februar 2021 erreicht. Allerdings ist die von der US-Notenbank Fed stark beachtete Kerninflationsrate mit 3,2 Prozent vergleichsweise hoch geblieben.