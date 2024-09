Linke fordert Autogipfel beim Kanzler

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Volkswagen (VW) Vz Aktie Beiträge: 20.579 Beiträge:

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Krise von Volkswagen fordert die Linke einen Autogipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Der Bundeskanzler muss sofort handeln und alle Beteiligten zu einem Sondergipfel zur Zukunft der Autoindustrie einladen", sagte Parteichefin Janine Wissler der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).Dabei müsse mit den Beschäftigten, Gewerkschaften und Umweltverbänden ein verbindlicher Zukunftsplan für die Industrie entwickelt werden, ergänzte Wissler. Die Konzerne müssten verpflichtet werden, "diesen Umbau in die Wege zu leiten - und im Interesse des Allgemeinwohls zu realisieren." In den vergangenen Jahren hätten vor allem die Manager viele Fehler gemacht. "Es ist ungerecht, wenn nun die Beschäftigten diese Fehler ausbaden müssen, während den Aktionären Milliarden an Dividenden ausgeschüttet werden", erklärte Wissler.Für den Umbau der Autoindustrie brauche es unter anderem eine Job- und Weiterbildungsgarantie. Auch gelte es, zukunftsfähige Industriearbeitsplätze zu schaffen, etwa durch eine "Förderung der Produktion von kleinen, bezahlbaren E-Autos, modernen Zügen und Bussen - nicht nur Luxuskarren", sagte Wissler.