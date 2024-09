Dow Jones auf neuem Korrekturtief

Denn die Preise stiegen im Vergleich zum Vormonat um +0,2 % an, wie schon im Juli, was mehrheitlich so erwartet wurde. Gleiches gilt für die Jahresrate der Inflation, die auf +2,5 % deutlich gesunken ist, von +2,9 % im Juli.

Da die Inflation nun noch einmal einen großen Schritt in Richtung des Ziels der US-Notenbank (Fed) von 2 % gemacht hat, bleibt eine Leitzinssenkung auf der anstehenden Fed-Sitzung in der kommenden Woche in Stein gemeißelt.

25 oder 50 Basispunkte?

Sogar ein großer Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten wäre mit diesen Daten zu begründen – wenn die Inflation ohne die schwankungsfreudigen Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht so hartnäckig hoch wäre. Denn hier stagnierte die Jahresrate im August wie mehrheitlich erwartet bei +3,2 %. Und im Vergleich zum Vormonat lag der Preisanstieg sogar bei +0,3 %, statt wie im Vormonat bei +0,2 % zu landen. Und damit wurden die Spekulationen auf einen großen Zinsschritt gedämpft.

Reaktionen der Börsen

Das führte in einer ersten Reaktion zu Kursverlusten an den Aktienmärkten. Doch die Daten waren geeignet, Sorgen vor einer zu stark nachlassenden Nachfrage zu zerstreuen. Denn eine sinkende Nachfrage würde es den Herstellern und Händlern erschweren, Preiserhöhungen durchzusetzen. Da die Preisdaten aber im Rahmen der Erwartungen lagen, und nicht deutlich darunter, trauten sich die Anleger schnell auch wieder bei Aktien zuzugreifen. Und so erholten sich die Kurse sehr rasch und drehten sogar ins Plus (u. a. DAX und Nasdaq 100) – allerdings nur kurz.

Abwärtstendenz setzt sich durch

Denn mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte sich die saisonale Schwäche fort. Und diese führte den DAX, vor allem aber auch den Dow Jones mit hoher Dynamik auf ein neues Korrekturtief.

So ist es dem US-Aktienindex letztlich nicht gelungen, die Folge tieferer Hochs zu durchbrechen. Stattdessen hat sich die Abwärtstendenz mit dem neuen Korrekturtief klar fortgesetzt. Und dadurch ist das bullishe Elliott-Wellen-Szenario nun hinfällig.

