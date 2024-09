Diese Space-Aktie ist um 1300 Prozent gestiegen – heute ist Satellitenstart!

AST plant, am Donnerstag seine ersten fünf kommerziellen Satelliten von Cape Canaveral, Florida, an Bord einer SpaceX-Rakete in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen.

Investoren, die die Aktien des Unternehmens leerverkauft haben, haben in den letzten sechs Monaten massive Papierverluste von mehr als 600 Millionen US-Dollar angehäuft, laut Daten von S3 Partners.

AST ging im April 2021 via Spac an die Börse. Der Aktienkurs schloss am ersten Handelstag bei fast 12 US-Dollar, begann dann jedoch eine lange Talfahrt, die Anfang April dieses Jahres kurzzeitig unter 2 US-Dollar mündete.

Im Mai ging AST eine Vereinbarung mit AT&T ein, um drahtlose Kommunikation aus dem Weltraum anzubieten. Zwei Wochen später sagte Verizon Communications, dass sie 100 Millionen US-Dollar in eine Partnerschaft investieren würden, was den AST-Aktienkurs in die Höhe trieb.

Bis zum 19. August erreichten die Aktien von AST ein Hoch von 38,60 US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 1.800 Prozent seit ihrem Tief im April entspricht. Seitdem hat die Rallye etwas an Geschwindigkeit nachgelassen.

Analystenstimmen

"Ein Teil der jüngsten Rallye war lediglich eine Anerkennung der Arbeit, die das Unternehmen seit Jahren leistet", sagte Scotiabank-Analyst Andres Coello. Und weiter: "Der Aktienkurs hätte nie auf 2 US-Dollar fallen dürfen."

"Die Bewertung hier beinhaltet ein erstaunlich optimistisches Szenario, das meiner Meinung nach nicht eintreten wird und ich denke, die Investoren werden enttäuscht sein", sagte Sahm Adrangi, Gründer von Kerrisdale Capital Management, der das Unternehmen shortet.

Und weiter: "Wir sind noch lange nicht dabei zu realisieren, ob ihr Geschäftsmodell und ihre Ambitionen in irgendeiner wirtschaftlichen Art und Weise möglich sind. Wir werden es nach diesem Start nicht wissen, wir werden es nach dem nächsten Start nicht wissen. Wir wissen nicht, wer die Gewinner sein werden oder wie lange es dauern wird."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion