DAX schaltet einen Gang hoch! "Das Sommerloch ist vorbei!"

"Über dieser Marke würde die Börsenampel wieder auf Grün zurückspringen",meint Jürgern Molnar von Robomarkets. "Während die wirtschaftliche Lage hierzulande immer noch keine Lust auf Aktien macht, spielt die Musik in den USA und zieht auch die Anleger in Frankfurt wieder zurück auf die Tanzfläche."

An den deutschen Börsen blicken optimistisch auf die bevorstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der DAX liegt vor der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz in Frankfurt mit 1,4 Prozent im Plus und notiert wieder knapp unter 18.600 Punkten, ein Niveau, dass der Leitindex zuletzt Anfang September erreicht hatte.

In den USA hatten die Äußerungen von Nvidia-Chef Jensen Huang auf einer Tech-Konferenz am Mittwoch die Aktien des Chip-Giganten beflügelt. Um mehr als 8 Prozent konnte Nvidia zulegen. "Ob aus dem Turnaround-Wednesday an den Weltbörsen nun mehr wird oder es sich lediglich um ein weiteres Strohfeuer mit anschließender Bullenfalle handelt, muss sich in den verbleibenden zwei Handelstagen der Woche zeigen"; so Molnar. "Das technische Bild hat sich seit dem Rutsch Anfang August bei vielen der großen Technologieaktien und auch im entsprechenden Nasdaq-Index jedenfalls wieder merklich aufgehellt."

Thomas Altmann von QC Partners fasst die Stimmung zusammen: „Das Sommerloch ist vorbei.“ Mit einem Anstieg der Handelsvolumen und einer verbesserten Stimmung unter den Investoren rückt der Aktienmarkt wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Besonders die Aussicht auf eine Zinssenkung der EZB beflügelt die Märkte. Experten erwarten eine Senkung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent.

"Die heutige Zinssenkung ist am Markt vollständig eingepreist", schreibt Altmann. "Entscheidend für die Börsen ist einzig und allein der geldpolitische Ausblick. Aktuell rechnen die Börsen mit einer Zinspause im Oktober und einer erneuten Zinssenkung im Dezember."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 18.556PKT auf TTMzero (12. September 2024, 12:23 Uhr) gehandelt.