Wachstum der Ölnachfrage so schwach wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr

PARIS (dpa-AFX) - Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) leidet die Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt unter der Konjunkturflaute in China. Die sich abkühlende Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe das Wachstum der Nachfrage "stark verlangsamt", wie es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht der IEA heißt. In der ersten Jahreshälfte sei die Nachfrage nach Rohöl im Schnitt um 0,8 Millionen Barrel pro Tag gestiegen und damit deutlich schwächer als ein Jahr zuvor.

Das Wachstum der Nachfrage in der ersten Jahreshälfte sei so schwach ausgefallen wie seit 2020 nicht mehr, hieß es weiter. Damals hatte die Corona-Krise die Öl-Nachfrage einbrechen lassen. "Das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamt sich und die Durchdringung des Verkehrssystems durch Elektroautos schreitet in sehr hohem Tempo voran", sagte IEA-Chef Fatih Birol der Nachrichtenagentur Bloomberg.