Nach Diesel nun auch Benzin in Deutschland auf tiefstem Stand seit 2021 Die Talfahrt der Spritpreise hält an: Der Benzinpreis ist auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag Superbenzin der Sorte E10 am Mittwoch bei 1,643 Euro pro Liter. Diesel …