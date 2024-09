Mietwohnungsprojekt in München mit innovativem Eisspeicher erfolgreich fertiggestellt

Wien/München (ots) - Die SÜBA AG, ein seit über 40 Jahren aktiver Bauträger und

Pionier bei nachhaltiger Projektentwicklung, feierte in der Marbachstraße 9 in

München die Fertigstellung ihres neuen, DGNB-Gold vorzertifizierten,

Mietwohnungsprojektes. Zum ersten Mal kommt in einem Wohnprojekt dieser

Größenordnung in der DACH-Region ein innovativer Eisspeicher zum Einsatz,

welcher in den 74 Mietwohnungen zum Heizen und Kühlen verwendet wird und damit

ganzjährig für optimale Raumtemperatur sorgt.



"Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und baut die SÜBA AG in Österreich Wohnungen

mit hohem Anspruch an Qualität, Architektur und Wohlbefinden. Mit unserem

Wohnprojekt in der Marbachstraße 9 haben wir nun auch in München ein starkes

Signal für Nachhaltigkeit, Innovation sowie eine ressourcenschonende Bauweise

gesetzt. Wir freuen uns, dass wir dieses besondere Projekt gemeinsam mit unserer

Baufirma planmäßig umgesetzt haben und wir die ersten Wohnungen schon bald an

ihre neuen Mieterinnen und Mieter übergeben können", sagt Heinz Fletzberger,

Vorstand der SÜBA AG .







Wohnprojekten "KleeLiving" (265 Wohnungen) und "Das Koloman" (insges. 189

Wohnungen) setzt die SÜBA mit ihrer bewährten Green Building-Strategie in der

Marbachstraße in München nun ein weiteres energieeffizientes Wohnprojekt

erfolgreich um. Die soeben fertiggestellten und demnächst zur Vermietung

verfügbaren Wohnungen treffen in München auf eine große Nachfrage. Aktuell zählt

die SÜBA für die Marbachstraße 9 mehr als 300 Interessentinnen und

Interessenten. Verena Dietl, Dritte Bürgermeisterin der Stadt München, konnte

sich selbst während der Bauarbeiten von der Qualität und der hohen

Energieeffizienz des Wohnprojekts überzeugen und stattete der Baustelle im

Frühjahr 2024 einen Besuch ab.



Das aus Österreich stammende traditionsreiche Bauunternehmen DYWIDAG, das als

Generalunternehmer für die Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnete,

brachte in der Marbachstraße seine umfangreiche Expertise im Wohnbau ein.

"Gemeinsam mit SÜBA haben wir in der Marbachstraße 9 neue Maßstäbe für

nachhaltiges und energieeffizientes Bauen gesetzt. Unser Anspruch ist es,

attraktive Lebensräume zu schaffen, in denen sich Menschen ganzjährig wohlfühlen

können", so Dr. Gerald Höninger, Geschäftsführer von DYWIDAG Dyckerhoff &

Widmann GmbH .



Heizen und Temperieren dank Eisspeicher



Durch einen smarten Technologie-Mix können die Wohnungen in der Marbachstraße im

Sommer temperiert und im Winter geheizt werden - und das ohne Einsatz fossiler Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gold Rohstoff Beiträge: 95.882 Beiträge: Nach den in Österreich kürzlich fertiggestellten und an Investoren übergebenenWohnprojekten "KleeLiving" (265 Wohnungen) und "Das Koloman" (insges. 189Wohnungen) setzt die SÜBA mit ihrer bewährten Green Building-Strategie in derMarbachstraße in München nun ein weiteres energieeffizientes Wohnprojekterfolgreich um. Die soeben fertiggestellten und demnächst zur Vermietungverfügbaren Wohnungen treffen in München auf eine große Nachfrage. Aktuell zähltdie SÜBA für die Marbachstraße 9 mehr als 300 Interessentinnen undInteressenten. Verena Dietl, Dritte Bürgermeisterin der Stadt München, konntesich selbst während der Bauarbeiten von der Qualität und der hohenEnergieeffizienz des Wohnprojekts überzeugen und stattete der Baustelle imFrühjahr 2024 einen Besuch ab.Das aus Österreich stammende traditionsreiche Bauunternehmen DYWIDAG, das alsGeneralunternehmer für die Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnete,brachte in der Marbachstraße seine umfangreiche Expertise im Wohnbau ein."Gemeinsam mit SÜBA haben wir in der Marbachstraße 9 neue Maßstäbe fürnachhaltiges und energieeffizientes Bauen gesetzt. Unser Anspruch ist es,attraktive Lebensräume zu schaffen, in denen sich Menschen ganzjährig wohlfühlenkönnen", so Dr. Gerald Höninger, Geschäftsführer von DYWIDAG Dyckerhoff &Widmann GmbH .Heizen und Temperieren dank EisspeicherDurch einen smarten Technologie-Mix können die Wohnungen in der Marbachstraße imSommer temperiert und im Winter geheizt werden - und das ohne Einsatz fossiler