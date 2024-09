Wolfsburg im Leistbarkeits-Ranking auf Platz 1, Metropolen ganz hinten

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking von 65 Großstädten, in dem die monatlichen

In zahlreichen deutschen Großstädten sind die Mietmärkte überhitzt und vieleMenschen können sich die Mieten kaum noch leisten. Doch es gibt nach wie vorStädte, in denen die Mieten für Normalverdiener bezahlbar sind. Das zeigt dasLeistbarkeits-Ranking von immowelt für 65 ausgewählte Großstädte. Das besteVerhältnis zwischen Einkommen und Mietpreisen besteht laut Untersuchung inWolfsburg: In der Autostadt beträgt das monatliche Bruttogehalt der Einwohner imMedian 4.797 Euro, was der dritthöchste Verdienst aller untersuchten Großstädteist. Die aktuellen Angebotsmieten liegen bei durchschnittlich 8,54 Euro proQuadratmeter - nur 8 Städte sind günstiger. Das Verhältnis aus beiden Werten istin Wolfsburg damit im Städtevergleich am besten. Wer in Wolfsburg wohnt undarbeitet, hat also finanziell die besten Bedingungen.Für die Erstellung des immowelt Rankings wurde in 65 ausgewählten deutschenGroßstädten der Quotient aus monatlichem Median-Bruttogehalt am Wohnort unddurchschnittlicher Quadratmetermiete einer Bestandswohnung (60 Quadratmeter, 2Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) gebildet.Chemnitz und Herne komplettieren SiegerpodestNeben Wolfsburg fällt das Verhältnis von Gehältern und Angebotsmieten besondersin Städten mit niedrigem Preisniveau vorteilhaft aus. Auf Platz 2 imLeistbarkeits-Ranking liegt Chemnitz. In der sächsischen Großstadt kostet eineBestandswohnung im Schnitt 6,05 Euro pro Quadratmeter - die mit Abstandgünstigsten Wohnkosten aller Städte. Das Bruttogehalt der Einwohner liegt mit3.279 Euro zwar auch auf dem letzten Platz, dank der extrem niedrigen Mietenbelegt Chemnitz dennoch Rang 2. Komplettiert wird das Siegerpodest von Herne.Mit durchschnittlich 7,34 Euro pro Quadratmeter liegen die Mieten ebenfalls amunteren Ende, sodass die vergleichsweise niedrigen Bruttoeinkommen von im Mittel3.606 Euro nicht allzu stark ins Gewicht fallen.Neben Herne finden Mieter auch in weiteren Städten Nordrhein-Westfalensbezahlbare Wohnungen. Insgesamt 5 Städte aus dem Bundesland befinden sich unter