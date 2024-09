10-15 Prozent Pullback voraus Ab jetzt 2 Monate zittern: Markt vor "großer Abwärtsbewegung", sagt die UBS Die UBS glaubt nicht an das Comeback nach dem Crash von Anfang August. Der Markt befinde sich in einem fragilen Zustand, der in den nächsten Monaten in einen zweistelligen Rückschlag münden könnte.