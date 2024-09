Fast 13 Millionen Haushalte nutzen Energiewendetechnologien

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-Energiewendebarometer zeigt rückläufige, aber weiterhin sehr hohe

Zustimmung der Haushalte in Deutschland zur Energiewende

- Binnen Jahresfrist sind 1,2 Millionen Haushalte als Nutzer einer

Energiewendetechnologie hinzugekommen

- Favorit ist die Photovoltaikanlage



Die Energiewende schreitet in deutschen Haushalten voran. Rund 31 % von ihnen,

insgesamt 12,9 Millionen Haushalte, nutzen inzwischen mindestens eine

Energiewendetechnologie. Das sind 2,9 % oder 1,2 Millionen Haushalte mehr als

ein Jahr zuvor. Weitere 6 % der Haushalte planen die Anschaffung einer

Energiewendetechnologie in den kommenden 12 Monaten.







zwischen Dezember 2023 und April 2024 mehr als 6000 Haushalte in Deutschland

befragen ließ. Zu den Energiewendetechnologien zählen Wärmepumpen,

Photovoltaikanlagen, Solarthermie-Anlagen, Batteriespeicher,

Kraft-Wärme-Kopplungen, Holzpelletheizungen und Elektroautos. Unangefochtene

Nummer 1 in deutschen Haushalten ist dabei die Photovoltaikanlage. Fast 15 % der

Haushalte haben bereits eine, im Vorjahr waren es noch rund 12 %. Sehr dynamisch

war die Entwicklung bei Batteriespeichern. Vor einem Jahr wurden sie von 3,7 %

der Haushalte genutzt, ein Jahr später schon von 6,7 %.



Besonders viele Energiewendehaushalte gibt es in Süddeutschland, 41 % nutzen

dort eine der genannten Technologien. Besonders wenige sind es weiterhin in

Ostdeutschland (24 %). Allerdings steigen die Zahlen in allen Regionen des

Landes merklich an.



Das ist vor allem auch deswegen erfreulich, da die Zustimmung zur Energiewende

in der aktuellen Befragung zurückgegangen ist. Rund 82 % der Haushalte gaben an,

die Energiewende für sehr wichtig oder wichtig zu halten - ein Jahr zuvor waren

es noch 88 %. Außerdem bejahten rund 60 % der Befragten eine hohe Bereitschaft

zur Mitwirkung an der Energiewende, nach 68 % ein Jahr zuvor.



"Die rückläufigen Zahlen sprechen für eine gewisse Verunsicherung in der

Bevölkerung. Allerdings gibt es weiterhin eine überwältigende Mehrheit, die die

Energiewende positiv beurteilt", sagt Dr. Daniel Römer, Senior Economist im KfW

Research und Mitautor der Studie.



Der Rückhalt für die Energiewende ist essenziell, um ihr eine breite

gesellschaftliche Legitimation zu verschaffen. Allerdings hat die Befragung auch

ergeben, dass Haushalte klimafreundliche Maßnahmen vor allem dann nutzen, wenn

das für sie mit handfesten Vorteilen verbunden ist - die persönliche Einstellung

zur Energiewende spielt bei der Investitionsentscheidung nicht die entscheidende

Rolle. Kosteneinsparungen sind der meistgenannte Grund für die Anschaffung von

Energiewendetechnologien.



Größter Hemmschuh sind zugleich finanzielle Restriktionen. 41 % der Haushalte,

die grundsätzlich offen für Energiewendetechnologien sind, berichteten, sich

diese nicht leisten zu können. Die Spreizung bei der Nutzung moderner

energetischer Technologien setzt sich fort: In der einkommensstärksten Gruppe

der befragten Haushalte stieg der Anteil der Energiewender von 40 auf 49 %, in

der Gruppe der niedrigsten Einkommen verharrte er unverändert bei 19 %. "Das ist

auch insofern herausfordernd, als Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders

von hohen Energiekosten betroffen sind und überdurchschnittlich oft in

energetisch unvorteilhaften Gebäuden wohnen", ordnet KfW-Ökonom Römer ein.



Das aktuelle Energiewendebarometer finden Sie zum Download auf

KfW-Energiewendebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Resear

ch/KfW-Energiewendebarometer.html)



